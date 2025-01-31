Женщину с острым инфарктом спасли в Дмитровской больнице

Дмитровские хирурги спасли женщину с помощью сложной высокотехнологичной операции на сердце. Они провели телемедицинский консилиум с кардиохирургами МОНИКИ и решили установить стент через лучевую артерию.

В больницу в Дмитрове обратилась 77-летняя пациентка, пожаловалась на сильные боли за грудиной и нарастающую одышку при ходьбе. Хирурги провели коронарную ангиографию и выяснили, что у женщины — многососудистое поражение коронарных артерий, включая ишемическую болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз и острый инфаркт миокарда без подъема сегмента ST. Требовалось срочное хирургическое вмешательство, но ситуацию осложняли сахарный диабет и ожирение четвертого типа.

Дмитровские врачи провели телемедицинский консилиум с кардиохирургами МОНИКИ. Совместно они решили применить аорто-коронарное шунтирование и провести эндоваскулярную установку стента через лучевую артерию.

Сосудистые хирурги Регионального сосудистого центра выполнили высокотехнологичную операцию за 20 минут с использованием стента последнего поколения с лекарственным покрытием.

«Стентирование на сегодня является самым эффективным, малоинвазивным методом лечения ишемической болезни сердца. Благодаря специальным тонким и очень точным инструментам наши сосудистые хирурги могут расширить сосуды сердца и восстановить кровоток в поврежденном сосуде с минимальным вмешательством», — рассказал рентгенэндоваскулярный хирург Артем Шегай.

Отметим, хирурги Дмитровского регионального сосудистого центра провели более 700 операций по стентированию в 2024 году.

«Проведение подобных операций подчеркивает высокий уровень квалификации дмитровских врачей. Современное оборудование, полученное благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева, позволяет получать качественную медицинскую помощь и проводить сложные операции на сердце в нашем округе», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.