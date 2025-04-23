Женщину с осложнениями после травмы позвоночника спасли Наро-Фоминской больнице

Врачи Наро-Фоминской больницы спасли 40-летнюю пациентку с серьезным осложнениям после травмы позвоночника. Женщина в течение пяти лет страдала от выпадения прямой кишки.

Специалисты внимательно обследовали женщину, качество жизни которой значительно ухудшилось из-за патологии, и приняли решение о вмешательстве. Его провели методом лапароскопии через четыре прокола.

«Мы произвели выделение прямой кишки и зафиксировали ее выпадающую часть специальной сеткой, что позволило устранить основную проблему», — пояснил заведующий хирургическим отделением Альберт Тинис.

По его словам, такие вмешательство минимизируют травматичность и позволяют пациентам быстрее восстанавливаться.

Уже на пятый день после операции пациентку выписали. Она вернулась к обычной жизни.