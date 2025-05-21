Женщину с осложнениями ОРВИ спасли в центре интегративной медицины Подмосковья

Специалисты Научно-практического центра интегративной медицины помогли 55-летней жительнице Подмосковья избавиться от постковидного синдрома. В течение полугода она страдала от сильной слабости, головных болей и онемения в ногах.

Результаты анализов не показали никаких отклонений. Женщина решила обратиться в центр, где ей провели обследование и назначили курс биорезонансной терапии.

«Уже после четырех сеансов у пациентки исчезли слабость и головные боли. Через восемь сеансов она отметила полное избавление от ощущения жжения в ногах. После включения в лечение трех сеансов иглорефлексотерапии исчезло и онемение в нижних конечностях», — рассказала врач-рефлексотерапевт Галина Горшкова.

Отметим, что биорезонансная терапия позволяет провести тщательное тестирование на наличие инфекций, вирусов, заболеваний различных органов и систем, а затем найти корректную программу лечения.