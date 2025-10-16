Женщину с опухолью весом более 20 кг спасли в больнице в Королеве

Врачи Королевской больнице спасли жизнь 46-летней женщине с опухолью весом более 20 килограммов. Пациентка обратилась к специалистам с жалобами на увеличение живота и слабость.

В рамках обледования в брюшной полости и области малого таза женщины обнаружили новообразование диаметром свыше 50 сантиметров.

Врачи приняли решение провести сложную операцию с участием бригады онкогинекологов и анестезиологов.

«Мы столкнулись с редким и очень тяжелым случаем, когда опухоль достигла размеров, при которых промедление могло привести к серьезным осложнениям. В частности, тромбоэмболии легочной артерии, интоксикация, полиорганной недостаточности или в случае, если бы опухоль разорвалась, — перитониту. Благодаря опыту наших хирургов и высокому уровню оснащения операционного отделения, удалось полностью удалить новообразование и сохранить пациентке жизнь», — подчеркнул главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский.

После исследования специалисты подтвердили злокачественный характер опухоли.

Пациентку уже выписали. Сейчас за ней наблюдают специалисты Королевского центра амбулаторной онкологической помощи.

Шпилянский призвал внимательно относиться к своему здоровью и регулярно проходить диспансеризацию.

Записаться на обследование можно на региональном портале государственных услуг в разделе «Здоровье», по номеру телефона 122, через инфомат в поликлинике или при помощи бота в Telegram.