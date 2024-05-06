Женщину с опухолью весом 17 килограммов прооперировали в Балашихе | 360°

06 мая 2024, 12:18
Женщину с опухолью весом 17 килограммов прооперировали в Балашихе
Пациентку 74 лет в тяжелом состоянии доставили в Московский областной онкологический диспансер с огромной опухолью, исходящей из малого таза. Новообразование занимало всю брюшную полость и не позволяло пациентке лежать на спине, нормально передвигаться, принимать пищу и даже дышать.
«Опухоль сдавливала все органы брюшной полости, препятствуя их нормальной работе. У женщины начинали отказывать почки. Также были частично сдавлены органы грудной клетки», — рассказал заведующий отделением онкогинекологии № 5 Московского областного онкологического диспансера Алексей Дзасохов.
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Врачи приняли решение об экстренной операции. Выяснилось также, что из-за опухоли матка пациентки перекрутилась на 720 градусов, что повлекло изменения в органе.
Хирурги удалили матку с придатками и опухоль. Вес новообразования составил 17,5 килограмма, а размер — 65 сантиметров. Это сопоставимо с объемом мяча для фитнеса.
Уже к концу операции функция почек женщины начала восстанавливаться. После гистологического исследования пациентке назначат дальнейшее лечение.
Врачи Московского областного онкологического диспансера напомнили, что необходимо вовремя обращаться к специалистам и регулярно проходить плановые медицинские осмотры и диспансеризацию.
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