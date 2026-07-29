Женщину с опухолью сердца спасли в МОНИКИ

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского поступила пожилая женщина, переведённая из областной больницы, куда она обратилась с жалобами на слабость, одышку и общее недомогание. ЭКГ выявила крупное образование в одной из камер сердца.

После дообследования в институте диагноз был подтверждён: миксома — доброкачественная опухоль. Как пояснил заведующий отделением кардиохирургии Дмитрий Зыбин такое новообразование крайне опасно. Разрастаясь в предсердии, оно способно перекрыть кровоток через клапан или вызвать инсульт. Единственное эффективное лечение — хирургическое удаление.

«Для нашей команды подобные вмешательства — отработанная практика: ежегодно мы оперируем от пяти до десяти пациентов с опухолями сердца. Важно, что коллеги вовремя выявили проблему и оперативно направили пациентку к нам», — рассказал он.

Операция прошла успешно. Сейчас пациентка восстанавливается под наблюдением врачей и готовится к реабилитации.

Одышка, слабость и перебои в работе сердца —повод для визита к врачу, поскольку новообразования могут долго не проявлять себя.