Женщину с опухолью размером с футбольный мяч спасли в больнице в Зарайске

Специалисты Зарайской больницы успешно провели операцию по удалению новообразования размером с футбольный мяч 73-летней пациентке. Опухоль располагалась на спине.

Размер новообразования, которое беспокоило женщину два десятка лет, составлял 20 сантиметров, а вес достигал полутора килограммов.

Пациентка после консультации с хирургом, который рассказал ей о возможных последствиях, решилась на операцию. Ее провели после обследования, беседы с онкологом и компьютерной томографии.

«К счастью, результаты не подтвердили злокачественный характер новообразования. Во время вмешательства мы полностью удалили опухоль и выполнили кожную пластику для восстановления целостности тканей», — пояснил заведующий хирургическим отделением Павел Комаров.

Реабилитация пациентки проходит успешно. Скоро ее выпишут.

Медики напоминают о важности своевременного обращения к специалистам. Патологии на ранней стадии можно выявить во время профилактических осмотров и диспансеризации.

Запись на прием к врачу доступна по номеру 122, через раздел «Здоровье» на региональном сайте государственных услуг, а также через бота Дениса в мессенджере Telegram.