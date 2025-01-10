Женщину с опухолью размером 40 сантиметров в малом тазу спасли в больнице в Мытищах

Глухая женщина в возрасте 45 лет поступила в больницу в Мытищах с жалобами на боль в районе малого таза, нарушение стула и мочеиспускания. У нее выявили внеорганную опухоль размером почти 40 сантиметров.

Размер опухоли составил 38 сантиметров. Она давила на мочевой пузырь, прямую кишку и другие органы малого таза. Новообразование никуда не врастало и не было связано с органами и сосудами. Гистология показала доброкачественный характер.



«Перед хирургами стояла задача удалить его, не травмируя расположенные рядом жизненно важные органы. Операция длилась 1,5 часа и завершилась успешно. В результате мы восстановили функции мочевого пузыря и кишечника, вернули пациентке нормальное качество жизни. Период реабилитации также прошел без осложнений», — рассказал заведующий хирургическим отделением Игорь Модин.

Врачи отметили, что такая патология может развиться из зачатков соединительной ткани эмбриона. Долгое время они могут не проявлять себя, а затем — начать давить на соседние органы.

Женщина уже вернулась к привычной жизни, она чувствует себя хорошо.