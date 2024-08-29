Женщину с опухолью на затылке спасли в больнице в Реутове

Женщина в возрасте 62 лет обратилась за помощью в больницу в Реутове. Она жаловалась на неудобства из-за крупной опухоли на затылке.

Как рассказали в Минздраве, пациентка сообщила, что новообразование появилось 20 лет назад, однако никак ее не беспокоило, поэтому женщина к врачу не обращалась.

«Провели операцию по удалению новообразования размером 252 см³. Сначала предполагали, что это атерома, но структура была больше похожа на липому. Отправили материал на гистологию», — рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Павел Кудрявцев.

Опухоль оказалась доброкачественной. Женщину уже выписали из больницы, она чувствует себя хорошо.

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