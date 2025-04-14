Женщину с опухолью мозга размером с яйцо спасли в больнице в Коломне

Женщина в возрасте 54 лет экстренно поступила в больницу в Коломне. Ночью она почувствовала острую головную боль, а затем с ней случился судорожный приступ. Врачи выявили у нее опухоль мозга размером с куриное яйцо.

Компьютерная томография и МРТ с контрастным усилением помогли выявить новообразование на основании черепа. Его размер составлял 3,5 сантиметра на 2,7 сантиметра.

«Оно и стало причиной возникновения симптомов, с которыми поступила пациентка», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Коломенской больницы, нейрохирург Сергей Найман.

Операция длилась около четырех часов. Врачи удалили опухоль при помощи микроскопа и нейрохирургических инструментов, после чего его отправили на гистологическое исследование. Результаты показали менингиому — доброкачественное образование оболочек головного мозга.

Такая патология может долгое время не давать о себе знать, а при достижении крупного размера она проявляется головными болями, головокружением и судорогами.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и находится дома. Она будет регулярно наблюдаться у невролога.

Жителям напомнили, что предотвратить опасные состояния помогает диспансеризация. Записаться на нее можно по телефону 122, через Telegram-бот или интернет-портал «Здоровье».