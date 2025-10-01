Женщину с опухолью яичника весом 8 кг спасли в роддоме в Орехово-Зуеве

Пациентка в течение двух лет отмечала, что ее живот увеличивается в объемах, однако к врачам обратилась только после того, как у нее возникли трудности с наклонами и одышка.

Специалисты провели ультразвуковое исследование и обнаружили у женщины огромное образование в яичнике.

«Состояние пациентки вызывало серьезную обеспокоенность: опухоль достигла таких размеров, что оказывала давление на соседние органы, включая диафрагму и легкие, что и привело к дыхательным нарушениям», — рассказал акушер-гинеколог Олег Денисов.

После успешного вмешательства женщина находится в удовлетворительном состоянии и постепенно восстанавливается.

В ближайшее время станут известны результаты гистологического исследования, что позволит уточнить диагноз и разработать программу лечения.

Медики напоминают о важности профилактических осмотров, во время которых можно выявить патологии на ранних стадиях. При любых изменениях самочувствия рекомендуется обратиться к врачу.