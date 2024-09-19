Женщину с опухолью яичника размером 40 сантиметров спасли в больнице в Лобне

Женщина в возрасте 27 лет поступила в больницу в Лобне с жалобами на увеличение живота при отсутствии беременности. У нее выявили крупную опухоль яичника.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, пациента не обращалась за помощью раньше из-за отсутствия боли и других симптомов.

Женщине провели операцию, которая длилась около часа. Ей удалили новообразование диаметром 40 сантиметров с тремя литрами жидкости.

«Гистологическое исследование показало, что новообразование имело потенциал злокачественного перерождения. Перед нами стояла задача убрать новообразование и сохранить для женщины возможность будущего материнства. Это нам удалось. При желании пациентка сможет стать мамой», — рассказала заведующая гинекологическим отделением Тамара Джалавян.

Пациентку уже выписали, ее долечивают в амбулаторных условиях.

Специалисты отметили, что киста яичника часто встречается у молодых женщин, поэтому важно регулярно проходить обследования и вовремя выявить патологию.

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