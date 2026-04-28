Женщину с опухолью яичника размером 20 см спасли в больнице в Клину

Врачи гинекологического отделения Клинской больницы провели сложную операцию пациентке 59 лет, у которой диагностировали рак яичников. Хирургическое вмешательство продолжалось около двух часов.

Несмотря на значительные размеры опухоли — более 20 сантиметров — и ее сложную форму, бригаде специалистов под руководством онколога и хирурга Марии Недковой удалось выполнить весь необходимый спектр манипуляций.

Пациентке провели расширенную операцию с удалением, в частности, матки и придатков. Подобное вмешательство считается стандартом при распространенных формах заболевания, поскольку позволяет ликвидировать очаг опухоли и снизить риски дальнейшего развития болезни.

Операция прошла без осложнений, действия медицинской команды отличались высокой слаженностью. Пациентку уже выписали, ее состояние улучшилось, а дальнейшее лечение она проходит под наблюдением специалистов амбулаторно.

«Своевременная диагностика и правильно выбранная хирургическая тактика — ключ к успешному лечению онкологических заболеваний. В данном случае благодаря профессионализму наших хирургов и грамотной работе всей операционной бригады пациентка получила необходимую помощь в полном объеме. Мы желаем ей скорейшего выздоровления», — отметил заведующий онкологическим отделением Андрей Титов.