Женщину с опухолью яичника размером 20 см спасли в больнице в Электростали

Врачи больницы в Электростали обнаружили у 76-летней пациентки кисту правого яичника диаметром около 20 сантиметров. Новообразование выявили во время ультразвукового исследования при диспансеризации.

Женщину направили для лечения в гинекологическое отделение.

«Киста была представлена плотной тканью, местами складывалось впечатление, что она каменная. Операция прошла малоинвазивным методом — через три небольших прокола по два сантиметра. Несмотря на сложность случая и необходимость работы в условиях ограниченного доступа, нам удалось удалить кисту за менее чем 30 минут», — пояснил заведующий гинекологическим отделением Игорь Ликий.

Вмешательство было малотравматичным и позволило обеспечить быстрое восстановление женщины.

Гистология показала, что новообразование доброкачественное. На третьи сутки после операции пациентку выписали из стационара в удовлетворительном состоянии. Она продолжит лечение амбулаторно.

Запись на диспансеризацию доступна на сайте государственных услуг в разделе «Здоровье», по телефону 122, через инфомат в поликлинике или при помощи бота в Telegram.