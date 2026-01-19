Женщину с опасными травмами ноги после ДТП спасли в больнице в Рузе

В поселке Тучково осенью прошлого года в результате дорожно-транспортного происшествия с участием багги пострадала 64-летняя женщина. Ее доставили в Рузскую больницу с тяжелыми травмами ноги.

Специалисты, осмотревшие пациентку, выявили у нее открытый оскольчатый перелом костей правой голени со смещением, большую рваную рану под коленом, а также ссадины и ушибы.

«Сразу после поступления врачи провели первичную хирургическую обработку раны и экстренную операцию: кости голени зафиксировали аппаратом внешней фиксации. После подготовки раны была выполнена пересадка кожи, дефект мягких тканей закрыт», — пояснил заведующий травматологическим отделением, травматолог-ортопед Петр Либозаев.

Позже перелом сросся, а аппарат сняли. Ногу зафиксировали специализированным ортезом.

Скоро пациентку выпишут. После курса реабилитации она сможет вернуться к обычной жизни.