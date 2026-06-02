Женщину с опасным внутричерепным кровоизлиянием спасли в больнице в Коломне

Врачи Коломенской больницы спасли жизнь пациентке с тяжелой черепно-мозговой травмой, последствия которой проявились лишь спустя несколько дней после падения. Женщина поступила в медучреждение в крайне тяжелом состоянии и нуждалась в экстренной нейрохирургической помощи.

Пациентка получила травму головы после падения дома. Сразу после происшествия она не почувствовала серьезного ухудшения самочувствия и не стала обращаться к врачам. Однако через два дня ее состояние начало стремительно ухудшаться: появились сильная головная боль, тошнота и рвота. После потери сознания родственники вызвали скорую помощь.

Пациентку доставили в Коломенскую больницу в тяжелом состоянии. Проведенное обследование показало наличие острой субдуральной гематомы левого полушария головного мозга — опасного скопления крови, которое привело к сдавливанию мозговых структур.

«Операция по удалению гематомы продолжалась 2,5 часа. Выполнив трепанацию черепа, нейрохирурги обнаружили объемное скопление крови – порядка 100 миллилитров – между мозговыми оболочками. Оно и стало причиной комы, в которой находилась пациентка при поступлении в больницу. После удаления гематомы и подключения консервативной терапии отек головного мозга начал спадать, и у пациентки полностью восстановились все функции», – пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Коломенской больницы Сергей Найман.

После хирургического вмешательства пациентка быстро пошла на поправку. Восстановительный период прошел без осложнений. Женщину уже выписали для дальнейшего амбулаторного лечения. В ближайшее время ей предстоит пройти курс реабилитации, после которого она сможет вернуться к привычному образу жизни.

Травмы головы могут иметь отсроченные последствия и не всегда сопровождаются выраженными симптомами сразу после происшествия. Именно поэтому даже при удовлетворительном самочувствии важно обратиться за медицинской помощью.