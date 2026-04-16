Женщину с опасной грыжей размером 8 см спасли в больнице в Истре

В Истринской больнице спасли 28-летнюю Марию из Саратова. Год назад у женщины на МРТ выявили грыжу размером около восьми миллиметров.

В Саратове врачи рекомендовали пациентке консервативное лечение, однако, когда она была в отпуске в Москве, у нее внезапно начала отказывать правая нога. Знакомые посоветовали женщине обратиться в врачу-нейрохирургу Николаю Карпову в Истринскую больницу.

Специалист изучил результаты МРТ и заявил о необходимости срочной операции. У пациентки была большая секвестрированная грыжа, вокруг которой на фоне долгого воспаления возник массивный спаечный процесс. Это делало вмешательство более сложным.

«У пациентки при осмотре был выявлен неврологический дефицит, у нее была слабость в стопе и в первом пальце стопы. В дальнейшем, если бы мы не предприняли никаких мер, и она также дальше выполняла бы консервативное лечение, ее могли ждать инвалидизация и необратимый неврологический дефицит. Могла бы перестать работать стопа», — отметил Николай Карпов.

Вмешательство длилось один час 50 минут. В первый же день после операции пациентка начала ходить. Позже сильные боли прошли, осанка выпрямилась, а хромота исчезла.

На шестые сутки Марию выписали домой, оценив ее состояние как удовлетворительное. Она выразила нейрохирургу благодарность за оперативность, внимательность и успешно выполненную сложную работу. Кроме того, она поблагодарила медицинский персонал больницы.