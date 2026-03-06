Женщину с опасной грыжей межпозвонкового диска спасли в больнице в Истре

Врачи Истринской больницы помогли 27-летней пациентке избавиться от секвестрированной грыжи межпозвонкового диска. Его крупный фрагмент сдавливал нервные корешки, которые отвечали за движение ног.

Из-за этого у пациентки возникли сильные боли, нарушилась походка, появились выраженная хромота и повышенный мышечный тонус в ногах. Со временем состояние ухудшалось, а деформация позвоночника становилась все заметнее.

«Через небольшой разрез на коже длиной около двух сантиметров при помощи микроинструментария, используя операционный микроскоп и большое увеличение, мы смогли удалить секвестр грыжи с минимальной травматизацией окружающих тканей, что помогло ускорить дальнейшее заживление раны», — пояснил нейрохирург Истриской больницы Николай Карпов.

Без вмешательства у пациентки могли возникнуть серьезные проблемы не только с двигательными функциями, но также с органами малого таза.

Уже на следующий день после операции женщина смогла самостоятельно передвигаться.

Ее уже выписали из стационара под амбулаторное наблюдение. Симптомы, которые беспокоили пациентку ранее, исчезли, и проблемы с ногами больше не проявляются.

Медики напоминают, что при болях в спине не стоит откладывать визит к врачу. Своевременное обследование и консультация нейрохирурга помогают избежать тяжелых осложнений и сохранить подвижность.