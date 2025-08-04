Женщину с огромной опухолью на лице успешно прооперировали в Балашихе

В медицинской практике случаются события, которые не только проверяют мастерство врачей, но и становятся настоящими примерами победы над сложнейшими заболеваниями. Один из таких случаев произошел в Балашихе в Московском областном онкологическом диспансере, где хирургическая бригада провела уникальную операцию по спасению 83-летней пациентки.

На протяжении трех лет женщина не обращалась к врачам, однако, когда опухоль на коже носа достигла огромных размеров и начала распадаться, она решила попросить помощи у специалистов Эта патология не только причиняла физические страдания, но и существенно ухудшала качество жизни пациентки. Сложность ситуации усугублялась возрастом женщины и наличием сопутствующих заболеваний, что делало проведение операции крайне рискованным.

«Перед началом операции была проведена тщательная подготовка: врачи детально изучили все аспекты состояния здоровья пациентки и разработали индивидуальный план лечения. Особое внимание уделялось выбору метода анестезии — одной из ключевых составляющих успешной операции в столь почтенном возрасте. Бригадой наших хирургов была выполнена операция по удалению опухоли и реконструктивно-пластическое восстановление дефекта местными тканями», — отметила заведующая отделением опухолей головы и шеи № 8 Наталья Мищенко.

Успех операции обеспечило в том числе и грамотное применение современных технологий и инновационных методик. Каждое действие медиков было тщательно продумано, усилия врачей были направлены не только на удаление инородного образования, но и на восстановление качества жизни пожилой пациентки.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Уже через несколько дней после операции пациентка начала восстанавливаться, и вскоре смогла вернуться к привычному образу жизни. Специалисты Московского областного онкологического диспансера подчеркивают важность регулярных профилактических осмотров и диспансеризации для предупреждения и своевременного выявления различных патологий.