Женщину с обширным кровоизлиянием в мозг спасли в больнице в Сергиевом Посаде

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли 38-летнюю женщину, которая ударилась головой в результате падения дома. В медицинское учреждение пациентка поступила без сознания.

За три дня до госпитализации женщина получила травму, но не обратила на это внимания. Однако через некоторое время у нее начала болеть голова и появилась тошнота. Родственники заметили, что у пострадавшей развилась заторможенность в движениях и ухудшилась речь.

В больнице женщине провели компьютерную томографию головного мозга, которая показала отек и кровоизлияние объемом примерно 130 миллилитров.

«Пациентку экстренно доставили в операционную, где нейрохирурги нашли кровоточащий корковый сосуд, который и являлся источником гематомы. В результате они остановили кровотечение и провели костно-пластическую трепанацию черепа, удалив гематому при помощи аспиратора», — пояснила заведующая центром анестезиологии и реанимации Сергиево-Посадской больницы Анастасия Полунина.

Через сутки после вмешательства женщина пришла в сознание, а на следующий день ее перевели в отделение нейрохирургии.

Пациентку уже выписали. Она вернулась к обычной жизни.

Отметим, что субдуральное кровоизлияние способно привести к быстрому развитию отека мозга, смещению его структур и летальному исходу.