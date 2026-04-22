Женщину с обширной раной ноги после ДТП спасли в больнице в Электростали

Врачи больницы в Электростали спасли женщину, которая серьезно пострадала в автомобильной аварии. У пациентки, которую доставила бригада скорой помощи, выявили обширную рваную рану левой ноги.

Во время ДТП она не только содрала кожу от верхней части бедра до голеностопа, но также получила проникающее ранение коленного сустава. Кроме того, врачи диагностировали открытый перелом малоберцовой кости.

«Пациентку сразу же поместили в реанимацию, где ей провели интенсивную противошоковую терапию. Затем ее перевели в операционную для первичной хирургической обработки раны, которая была очень загрязнена. Далее нам предстояло провести аутодермопластику — пересадку собственной кожи с других частей тела», — пояснил травматолог-ортопед Электростальской больницы Абдырасул Осмоналиев.

Каждый этап пересадки прошел успешно. Врачи постоянно занимались обработкой кожи, чтобы предотвратить осложнения.

У пациентки также возникла контрактура — ограничение движений суставов.

«После основного заживления ран, была запланирована реабилитация. Она проходила активно, минимум по три часа в день. Программа включала массаж, физиотерапию и упражнения на специальном тренажере. Тренажер в виде роботизированного аппарата обеспечивал быстрое и безболезненное восстановление подвижности коленного и тазобреннего суставов», — подчеркнул заведующий отделения реабилитации Электростальской больницы Сиевуш Муминов.

Устройство позволило не допустить тромбоза и тугоподвижности, также оно помогло улучшить кровообращение и поспособствовало быстрому заживлению хрящей.

Через несколько месяцев активного лечения пациентка снова начала ходить. Ее выписали.