Женщину с непроходимостью сонных артерий спасли в сосудистом центре в Мытищах
Врачи регионального сосудистого центра Мытищинской больницы спасли 42-летнюю женщину с непроходимостью сонных артерий. Пациентку госпитализировали с признаками острого инсульта.
Женщина внезапно упала дома и потеряла сознание, а когда пришла в себя, у нее возникли проблемы с речью.
Врачи срочно провели исследование, которое показало, что снабжающий кровью головной мозг сосуд справа закрыт на 100%, а слева — на 99%. Эти обстоятельства создавали прямую угрозу жизни.
«Мы запланировали два этапа хирургического лечения. На первом — после проведения тромболитической терапии мы восстановили проходимость той сонной артерии, где еще оставался небольшой просвет. Поскольку по результатам обследования миниинвазивная помощь была невозможна, бляшки удаляли через разрез», — пояснил сосудистый хирург Мытищинской больницы Парвиз Ходжибоев.
Вмешательство прошло быстро, осложнений не возникло.
Женщину уже выписали с хорошим самочувствием. После курса реабилитации она сможет вернуться к привычному образу жизни.