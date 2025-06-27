Женщину с непроходимостью сонных артерий спасли в сосудистом центре в Мытищах

Женщина внезапно упала дома и потеряла сознание, а когда пришла в себя, у нее возникли проблемы с речью.

Врачи срочно провели исследование, которое показало, что снабжающий кровью головной мозг сосуд справа закрыт на 100%, а слева — на 99%. Эти обстоятельства создавали прямую угрозу жизни.

«Мы запланировали два этапа хирургического лечения. На первом — после проведения тромболитической терапии мы восстановили проходимость той сонной артерии, где еще оставался небольшой просвет. Поскольку по результатам обследования миниинвазивная помощь была невозможна, бляшки удаляли через разрез», — пояснил сосудистый хирург Мытищинской больницы Парвиз Ходжибоев.

Вмешательство прошло быстро, осложнений не возникло.

Женщину уже выписали с хорошим самочувствием. После курса реабилитации она сможет вернуться к привычному образу жизни.