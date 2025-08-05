Женщину с надпочечниковой недостаточностью спасли в больнице в Красногорске

В Красногорскую больницу экстренно поступила 77-летняя женщина с жалобами на слабость, тошноту и рвоту. За пять дней до госпитализации пациентка самостоятельно прекратила принимать жизненно важный гормональный препарат.

Отказ от терапии привел к развитию критической формы надпочечниковой недостаточности.

«Такие состояния часто сопровождаются падением артериального давления, судорогами, гипогликемией, нарушением сознания. Опасность состоит в том, что симптомы часто маскируются под другие заболевания — пищевые отравления, инфекции, гастриты», — пояснила заведующая первым терапевтическим отделением Красногорской больницы Ирина Азарова.

Медикам пришлось срочно поместить пациентку в реанимацию.

«Нам удалось стабилизировать жизненные показатели, провести коррекцию водно-электролитного баланса и вернуть женщину к жизненно важной терапии», — добавила Азарова.

Состояние пациентки нормализовалось, ее перевели в эндокринологическое отделение. Сейчас она готовится к выписке.

Медики настоятельно рекомендуют никогда не прекращать прием назначенных лекарств без консультации с врачом.