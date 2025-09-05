Женщину с миомой весом более 3 кг спасли в больнице в Видном

Фото: Операционная в ДКЦ им. Л. М. Рошаля в Красногорске / Медиасток.рф

Женщина в возрасте 52 лет обратилась за помощью в Видновский перинатальный центр с жалобами на боли в животе и ощущение сдавливания соседних с ним органов. В нее выявили шеечную миому матки весом более 3,5 килограмма.

Как рассказали в областном Минздраве, пациентка знала о патологии, но не стала обращаться за помощью. В результате миома выросла до таких размеров, что женщине стало тяжело ходить.

Из-за расположения в шейке операция была сложной, рассказал заведующий гинекологическим отделением Николай Соваев.

«Мы успешно удалили доброкачественную опухоль весом 3 килограмма 700 граммов. На данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана домой», — рассказал врач.

Он напомнил, что чаще всего симптомами миомы становится обильная и длительная менструация, а также пониженный гемоглобин. Причиной патологии могут стать стрессы, наследственность, воспалительные заболевания и большое количество абортов.

Женщинам рекомендуют обращаться к гинекологу раз в год даже при отсутствии жалоб.