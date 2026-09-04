Женщину с миомой матки весом более 3 кг спасли в больнице в Ступине

Врачи Ступинской клинической больницы провели сложную операцию по удалению гигантской миомы матки. В гинекологическое отделение обратилась пациентка с жалобами на хронические запоры и затрудненное мочеиспускание, сообщили в Минздраве Подмосковья.

Диагностика выявила новообразование, которое полностью заполнило малый таз и сдавливало соседние органы, нарушая их функции. Выяснилось, что женщина не посещала гинеколога для профилактических осмотров с 2014 года.

«Учитывая огромные размеры миомы — больше трех килограммов, что сравнимо с доношенной беременностью, — было решено провести лапаротомию. Это классическое полостное вмешательство, когда прямой доступ к образованию обеспечивается через разрез на передней брюшной стенке. Вся операция заняла 80 минут. Гистологическое исследование тканей миомы подтвердило доброкачественную природу», — отметил заведующий гинекологическим отделением Сергей Князев.

Хирургическое лечение позволило восстановить нормальную работу внутренних органов. Пациентку выписали домой под амбулаторное наблюдение, ее состояние оценивают как удовлетворительное.

Специалисты напоминают: ежегодный профилактический осмотр помогает вовремя обнаружить опасные патологии. Терапия на начальном этапе проходит гораздо эффективнее и зачастую позволяет избежать радикальных операций.