Женщину с миомой матки весом 6 кг спасли в перинатальном центре в Электростали

Женщина в возрасте 34 лет поступила в перинатальный центр в Электростали. У нее выявили крупную миому матки и кисты яичника. Из-за них она не могла забеременеть.

Долгое время пациентка не посещала гинеколога и была уверена, что ее живот увеличен из-за лишнего веса. Женщина обратилась к врачу только при планировании беременности — патология препятствовала зачатию. В результате врачи приняли решение о проведении операции.

По словам заведующего гинекологическим отделением Игоря Ликого, через открытый разрез женщине удалили миому весом более шести килограммов и диаметров 30 сантиметров, а также 10-сантиметровую кисту.

«Все новообразования доброкачественные по результатам гистологии. Операция продолжалась более часа. Наши усилия были сосредоточены на сохранении функций репродуктивных органов пациентки. И нам это удалось. При желании женщина сможет иметь детей», — сказал он.

Женщину уже выписали домой, она вернулась к привычной жизни.

Медики напомнили, что всем женщинам следует посещать гинеколога не реже одного раза в год. Это позволяет выявить патологии на ранней стадии и вовремя начать лечение.