Женщину с миомой матки весом 5 кг спасли в больнице в Видном
Врачи Видновского перинатального центра спасли 65-летнюю женщину с пятикилограммовой миомой матки. Опухоль у пациентки выявили еще в 2012 году, но она отказывалась лечиться.
В больницу женщину привезли с жалобами на боль в животе. Выяснилось, что с момента постановки диагноза миома выросла в два раза.
«Разумеется, это привело к нарушению функции соседних органов: у пациентки начались трудности с дыханием и участилось мочеиспускание», — пояснил заведующий гинекологическим отделением Николай Соваев.
Женщину тщательно обследовали, а затем ей провели двухчасовую операцию.
Сейчас она находится дома и чувствует себя хорошо.
Медики призвали пациенток даже в случае отсутствия жалоб раз в год посещать гинеколога.