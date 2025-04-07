Женщину с миомой матки весом 5 кг спасли в больнице в Видном

Врачи Видновского перинатального центра спасли 65-летнюю женщину с пятикилограммовой миомой матки. Опухоль у пациентки выявили еще в 2012 году, но она отказывалась лечиться.

В больницу женщину привезли с жалобами на боль в животе. Выяснилось, что с момента постановки диагноза миома выросла в два раза.

«Разумеется, это привело к нарушению функции соседних органов: у пациентки начались трудности с дыханием и участилось мочеиспускание», — пояснил заведующий гинекологическим отделением Николай Соваев.

Женщину тщательно обследовали, а затем ей провели двухчасовую операцию.

Сейчас она находится дома и чувствует себя хорошо.

Медики призвали пациенток даже в случае отсутствия жалоб раз в год посещать гинеколога.