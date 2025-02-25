Женщину с миомой матки размером 9 см спасли в больнице в Егорьевске

Пациентка поступила в медучреждение с жалобами на боли в животе. Специалисты провели обследование и обнаружили у нее миому, состоявшую из четырех узлов диаметром от шести до девяти сантиметров.

«В данном случае мы провели малоинвазивное вмешательство и через несколько проколов удалили новообразование», — отметил заведующий акушерско-гинекологическим отделением Владислав Каданцев.

Женщина после операции чувствует себя хорошо, ее уже выписали из больницы.

Врачи напоминают, что даже при отсутствии заболеваний и жалоб раз в год необходимо посещать гинеколога.