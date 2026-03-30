Женщину с крупными камнями в желчном пузыре спасли в больнице в Коломне

Специалисты Коломенской больницы извлекли из желчного пузыря женщины два камня. Их общая длина составила девять сантиметров.

Пациентка поступила в медицинское учреждение с болью и тяжестью в правом подреберье. Также она жаловалась на горечь во рту.

«На сегодняшний день единственным эффективным методом лечения желчнокаменной болезни является холецистэктомия — удаления желчного пузыря. При камнях крупного размера другие варианты не рассматриваются. Было принято решение выполнять оперативное лечение лапароскопическим доступом — это „золотой стандарт“ при лечении данного заболевания», — отметил заведующий хирургическим отделением Коломенской больницы Дмитрий Мишин.

Вмешательство продолжалось 35 минут и завершилось благополучно. Желчный пузырь удалось извлечь через небольшие проколы в брюшной стенке. Это также позволило удалить два камня.

Операция принесла пациентке долгожданное облегчение. Ее выписали на третьи сутки. За ее состоянием теперь будут наблюдать хирурги по месту жительства.

При первых симптомах недомогания медики советуют обращаться к специалистам. Опасность заключается в том, что камни могут перекрыть отток желчи. Она начнет всасываться в кровь, а это способно стать причиной тяжелой интоксикации и печеночной недостаточности.

Избежать опасности можно, если внимательно относиться к своему здоровью.