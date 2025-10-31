Женщину с крупной опухолью мочеточника спасли в Коломенской больнице

Врачи Коломенской больницы спасли 63-летнюю женщину, у которой открылось кровотечение из мочевыводящих путей. Пациентку в больницу привезла скорая помощь.

В рамках обследования выяснилось, что у женщины возникла опухоль в мочеточнике. Кроме того, у нее выявили хроническую болезнь почек третьей стадии и крайнюю степень ожирения.

В такой ситуации стандартное удаление почки и мочеточника могло привести к необходимости постоянного гемодиализа.

«Несмотря на все противопоказания, мы приняли решение в пользу органосохраняющей и малотравматичной операции. Нашей главной задачей было не только удалить опухоль размером четыре на два сантиметра, но и сохранить функцию почки, избежав инвалидизации пациентки. Поэтому мы выполнили лапароскопическую резекцию пораженного участка мочеточника с последующей реконструкцией по методике Боари», — пояснил заведующий урологическим отделением Коломенской больницы Иван Собенников.

Такое вмешательство дало возможность создать из стенки мочевого пузыря новый сегмент мочеточника.

Уже на следующий день после успешной операции пациентка смогла начать передвигаться. Ее уже выписали.