Женщину с кистами яичников размером 18 см спасли в больнице в Одинцове

Молодая женщина поступила в больницу в Одинцове с тяжелой формой эндометриоза и большими кистами яичников — до 18 сантиметров на правом и до девяти сантиметров — на левом. Ей провели высокотехнологичную операцию.

Эндометриоз — одно из самых сложных и коварных заболеваний у женщин, отметила заведующая гинекологическим отделением Елена Шеина. Он снижает качество жизни и часто сопровождается болями и нарушением работы органов малого таза.

«Наша задача была не только устранить патологический процесс, но и сохранить репродуктивную функцию пациентки», — отметил врач.

Несмотря на размеры поражения, операцию провели малоинвазивным способом, что позволило сократить время восстановления пациентки.

Во время процедуры врачи столкнулись с выраженным спаечным процессом, вызванным распространенным наружным эндометриозом.

«Придатки матки представляли собой единый конгломерат с маткой и петлями кишечника, которые были вовлечены в плотные сращения и фиксированы к заднему своду малого таза. Такие клинические случаи требуют высокой квалификации хирургической команды, точности и большого опыта в выполнении органосохраняющих вмешательств», — рассказала Елена Шеина.

Операция прошла успешно. Врачам удалось удалить кисты и сохранить репродуктивные функции. Пациентку уже выписали на амбулаторное лечение.

Врачи напомнили женщинам, что даже при отсутствии жалоб важно ежегодно посещать гинеколога.