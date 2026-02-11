Женщину с карандашом в мочевом пузыре спасли в больнице в Красногорске
Женщина в возрасте 46 лет поступила в больницу в Красногорске. По ее словам, она самостоятельно ввела в мочеиспускательный канал косметический карандаш. В результате предмет оказался в мочевом пузыре.
Ситуация требовала срочной операции. Сначала пациентке провели УЗИ, после чего врачи при помощи эндоскопа удалили предмет.
«Врачи провели оперативное вмешательство, во время которого с помощью эндоскопа они удалили инородное тело из мочевыделительного тракта. Все прошло успешно, без каких-либо осложнений», — сказал заведующий урологическим отделением Красногорской больницы Петр Сысоев.
Женщину уже выписали домой.
Врачи напомнили, что любые посторонние предметы могут привести к травмам и воспалениям, поэтому важно не экспериментировать со своим телом и при необходимости сразу обращаться за помощью.