Женщину с карандашом в мочевом пузыре спасли в больнице в Красногорске

Женщина в возрасте 46 лет поступила в больницу в Красногорске. По ее словам, она самостоятельно ввела в мочеиспускательный канал косметический карандаш. В результате предмет оказался в мочевом пузыре.

Ситуация требовала срочной операции. Сначала пациентке провели УЗИ, после чего врачи при помощи эндоскопа удалили предмет.

«Врачи провели оперативное вмешательство, во время которого с помощью эндоскопа они удалили инородное тело из мочевыделительного тракта. Все прошло успешно, без каких-либо осложнений», — сказал заведующий урологическим отделением Красногорской больницы Петр Сысоев.

Женщину уже выписали домой.

Врачи напомнили, что любые посторонние предметы могут привести к травмам и воспалениям, поэтому важно не экспериментировать со своим телом и при необходимости сразу обращаться за помощью.