Женщину с камнем в желчном пузыре размером 6 см спасли в больнице в Подольске

В Подольскую областную клиническую больницу экстренно поступила пожилая пациентка с жалобами на боль в правом подреберье, тошноту и рвоту. Женщина долгие годы боролась с желчнокаменной болезнью, которая регулярно вызывала приступы тяжести и дискомфорта, однако от плановой операции она отказывалась.

Диагностика подтвердила развитие острого холецистита, а медикаментозное лечение не принесло ожидаемого облегчения, поэтому врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.

«Провели лапароскопическую холецистэктомию — удалили желчный пузырь под наркозом с помощью „проколов“. После удаления желчный пузырь был вскрыт, осмотрен. Камень в желчном пузыре имел размеры 6×3×3 сантиметра. В раннем послеоперационном периоде женщина находилась в реанимации, где осуществлялся мониторинг, наблюдение, проводилась интенсивная терапия. После нормализации витальных показателей пациентку из реанимации перевели в хирургическое отделение», — рассказал заведующий хирургическим отделением Подольской больницы Виталий Филиппов.

Уже через сутки женщина смогла самостоятельно подняться с постели и принимать пищу. На пятый день после процедуры медики выписали ее домой в стабильном состоянии.

Преклонный возраст не служит препятствием для проведения подобных операций, но требует от врачей повышенной бдительности. Медики настоятельно рекомендуют не игнорировать врачебные показания к лечению, так как промедление существенно увеличивает риск мучительных и опасных осложнений.