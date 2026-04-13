Женщину с грыжей размером 30 см спасли в больнице в Талдоме

Пожилая женщина поступила в хирургическое отделение Дубненской больницы в Талдоме с редкой патологией — вентральной грыжей. При таком состоянии внутренние органы выходят за пределы брюшной стенки. Размеры грыжи достигали 30 сантиметров.

Врачи рассказали, что опасное состояние вызывало боль и угрожало здоровью пациентки. Индекс потери объема брюшной полости превышал 40%. Перед операцией женщину обследовали при помощи компьютерной томографии, чтобы оценить риски.

Во время операции хирурги применили метод — TAR пластики -специальный сетчатый имплант установили не поверх мышц, а под мышечный слой брюшной стенки.

«Эта сетка служит прочным каркасом, который не дает органам выпячиваться снова. Такой подход считается „золотым стандартом“ при лечении гигантских грыж с потерей домена, так как обеспечивает более прочную фиксацию и снижает риск рецидива. Применение современных технологий и наша командная работа позволили нам провести ее максимально безопасно и вернуть пациентке здоровье», — рассказал заведующий хирургическим отделением в Талдоме Вадим Афроськин.

После операции женщина несколько дней провела под присмотром врачей в реанимации, после чего ее перевели в палату хирургического отделения. Там пациентка прошла курс реабилитации, а затем была выписана домой. Сейчас она чувствует себя хорошо.