Женщину с грыжей диафрагмы размером 15 сантиметров спасли в больнице в Раменском

В Раменской больнице спасли 70-летнюю пациентку с крупной грыжей, сместившей желудок в грудную полость. Женщину госпитализировали с сильным обезвоживанием, болью в животе и слабостью.

Пациентка не могла нормально принимать пищу в течение недели, но к врачам обратилась только после того, как ей стало трудно пить.

Врачи обследовали ее и выявили грыжу диафрагмы размером более 15 сантиметров. Специалисты приняли решение незамедлительно провести операцию, во время которой вернули часть желудка в брюшную полость.

«Затем мы расправили легкое и ушили грыжевые ворота диафрагмы. Все манипуляции требовали высокой точности, так как грыжа располагалась в опасной близости легких и сердца», — пояснил заместитель главного врача по хирургии Раменской больницы Александр Пронченко.

По его словам, промедление с вмешательством могло обернуться летальным исходом.

Операция прошла успешно. Женщина уже начала полноценно питаться и скоро вернется домой.