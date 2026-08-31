Женщину с гигантским полипом эндометрия спасли в больнице в Подольске

В Подольский родильный дом поступила пациентка с острым кровотечением. Обследование выявило редкую патологию — полип эндометрия аномальных размеров: длиной восемь сантиметров и шириной полтора сантиметра.

Обычно подобные образования не превышают габаритов крупной вишни.

«Матка сама по себе очень компактна (всего семь-восемь сантиметров), и такой огромный полип растягивает орган изнутри и деформирует его стенки, что сопряжено с риском перекручивания крепления и некроза. Кроме того, сосуд, питающий полип, не может снабдить достаточным количеством крови и кислорода такую массу тканей, поэтому обычно, достигнув трех-четырех см, нарост начинает усыхать», — отметил хирург Подольского родильного дома Федор Богославский.

Ситуация осложнялась тем, что новообразование длительное время протекало бессимптомно, не вызывая характерных болей или нарушений цикла. Женщину незамедлительно направили на хирургическое вмешательство.

«Главная задача заключалась не просто в иссечении образования, а в тотальной радикальности: мы удалили полип единым блоком вместе с ножкой и тем самым питающим сосудом. Это хирургический принцип — лишить „почвы“ для рецидива. Операция прошла штатно, без осложнений», — прокомментировал доктор Богославский.

Гистологический анализ подтвердил доброкачественную природу ткани. После успешного лечения пациентку выписали домой под амбулаторное наблюдение.

Медики указали на важность ежегодных профилактических осмотров у гинеколога даже при отсутствии жалоб. Своевременная диагностика позволяет выявить заболевания на ранних этапах, когда они поддаются наиболее эффективному лечению.