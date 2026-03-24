Женщину с гигантским новообразованием на лбу спасли в больнице в Истре

Женщина поступила в больницу в Истре с жалобами на крупное образование на лбу, которое мешало ей причесываться и носить головные уборы. Объем опухоли составлял 176 миллилитров.

Как рассказал нейрохирург Николай Карпов, женщине провели двухчасовую операцию. Опухоль удалили целиком, не повредив капсулу.

«После иссечения новообразования выполнили кожную пластику, устранив дефект. Содержимым капсулы оказались кожное сало и пучок волос, что свидетельствует о том, что данная опухоль являлась тератомой. Это доброкачественное новообразование эмбрионального генеза. Такие опухоли являются очень редкими», — сказал Николай Карпов.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана домой.