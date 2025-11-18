Женщину с фрагментом пломбы в верхнечелюстной пазухе спасли в больнице в Видном

Женщина в возрасте 45 лет обратилась в больницу в Видном с жалобами на боли в левой щеке, выделения из носа и неприятное ощущение стекания жидкости по задней стенке глотки. Компьютерная томография помогла обнаружить инородное тело в верхнечелюстной пазухе. Им оказался фрагмент пломбы, который стал очагом развития патогенных микроорганизмов.

Как рассказал врач-оториноларинолог Видновской клинической больницы Магомед Гасанов, в ходе диагностики у пациентки выявили мицетомы — скопления грибковых масс внутри пазухи. Ее причиной стал пломбировочный материал.

«Все патологическое содержимое — грибковые массы и инородный пломбировочный материал — было успешно удалено. После этого пазуха была тщательно промыта антисептическими растворами для предотвращения дальнейшего развития инфекции и стимуляции процесса заживления», — сказал врач.

Оториноларинолог отметил, что без своевременной помощи у женщины мог развиться хронический синусит, а инфекция могла распространиться на соседние ткани и органы.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.