Женщину с эндометриозом спасли в МОНИИАГ в ходе робот-ассистированной операции

Женщина обратилась в медучреждение по месту жительства с жалобой на болезненные менструации. УЗИ выявило крупное новообразование, которое распространилось на стенку мочевого пузыря, размером около пяти сантиметров.

В ходе обследование женщине поставили диагноз — эндометриоз с поражением мочевыводящей системы. Ее направили в Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, где открыт специализированный центр.

Из-за большого размера очага врачи решили провести робот-ассистированную операцию.

«Операция длилась чуть более двух часов. В ходе нее мы иссекли пораженные ткани мочевого пузыря и пузырно-маточной складки, а также установили специальные стенты в оба мочеточника. Это позволило восстановить нормальный отток мочи и защитить почки от осложнений», — рассказал руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов.

Пациентка быстро восстановилась и уже на третьи сутки выписалась. Сейчас она чувствует себя гораздо лучше и планирует беременность.

Врачи напомнили, что всем женщинам необходимо регулярно посещать гинеколога даже при отсутствии жалоб. Это позволяет выявить патологии на ранней стадии и вовремя начать лечение.