Женщину после клинической смерти и отказа органов спасли в больнице в Дмитрове

Семидесятилетняя жительница Подмосковья Надежда Константиновна перенесла клиническую смерть и отказ внутренних органов, но смогла вернуться к жизни. Спасти пациентку позволила слаженная работа врачей Дмитровской областной больницы.

Ее история началась в марте с острого инфаркта. В Региональном сосудистом центре пациентке экстренно провели стентирование, вручную восстановив кровоток в заблокированной артерии. Второе сужение врачи решили не трогать: при остром состоянии приоритетом является устранение «виновной» артерии для спасения миокарда, так как расширение вмешательства повышает риск осложнений.

В мае женщина легла на плановую операцию. Второе стентирование прошло успешно, однако через несколько часов после процедуры у кровати Надежды Константиновны развернулась борьба за ее жизнь.

Сердце внезапно вошло в состояние фибрилляции желудочков — хаотичного дрожания, при котором кровообращение полностью останавливается. Наступила клиническая смерть. Реанимационная бригада сработала мгновенно. Запустить измученное двумя операциями сердце удалось ценой невероятных усилий.

Организм отреагировал постреанимационной болезнью: развилась двусторонняя пневмония, образовались венозные тромбы, пострадал мозг от кислородного голодания. Начался многодневный марафон дежурств. Кардиологи и реаниматологи круглосуточно корректировали схемы лечения, медсестры обеспечивали уход, а младший персонал помогал во всем необходимом.