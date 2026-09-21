Женщину избавили от миомы матки без разрезов в сосудистом центре в Домодедове

В сосудистом центре Домодедовской больницы успешно применили малотравматичный метод лечения миомы матки у 50-летней пациентки. Об этом рассказал врач по рентгенэндоваскулярной диагностике Викентий Оже.

Специалисты выполнили эмболизацию узлов — процедуру, при которой через прокол в артерию вводят катетер с микросферами.

Частицы перекрывают питание только патологических тканей, сохраняя здоровый орган. Операцию провели под местным обезболиванием без разрезов.

«Миома матки — это доброкачественная опухоль, которая доставляла пациентке серьезные неудобства: боли внизу живота и обильные менструации существенно снижали ее самочувствие», — отметил Викентий Оже.

Уже в день вмешательства женщина начала самостоятельно передвигаться.

Этот случай демонстрирует возможности современной медицины по сохранению женского здоровья. Врачи призывают не откладывать визит к специалисту при наличии схожих симптомов.