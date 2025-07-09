Женщину 96 лет с острым инфарктом миокарда спасли в сосудистом центре в Дубне

Специалисты успешно оказывают помощь пациентам практически любого возраста, в том числе пожилым.

«Сложность случая была в выраженной извитости и кальцинозе инфаркт-зависимой коронарной артерии и аорты. Сейчас женщина идет на поправку и уже готовится к выписке! А самым молодым нашим пациентом стал 32-летний мужчина, который перенес инфаркт миокарда», — пояснил заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Шерзод Шарипов.

По словам специалиста, сердечно-сосудистые заболевания в последнее время все чаще выявляют у юных пациентов.

«Если человек регулярно употребляет фастфуд, энергетические напитки, ведет пассивный образ жизни (гиподинамия), а также злоупотребляет курением и алкоголем — это серьезно истощает его сердечно-сосудистую систему», — предупредил врач.

По его словам, избежать проблем помогут здоровый образ жизни и регулярная диспансеризация.