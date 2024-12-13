Женщину 95 лет с разрывом селезенки после падения спасли в Долгопрудном

Пенсионерка 95 лет экстренно поступила в Долгопрудненскую больницу с жалобами на боль с левой стороны живота, одышку, тошноту и шум в ушах. Диагностика выявила внутрибрюшное кровотечение и шок от потери крови. Оказалось, что несколько часов назад женщина упала и сильно ударилась об острый угол стены.

«Состояние требовало немедленной операции. В ходе вмешательства мы выявили источник кровотечения — травматический разрыв селезенки», — рассказал заведующий отделением анестезиологии Сергей Гужев.

Хирурги ушили ткани, остановили кровотечение. С помощью специального аппарата врачи очистили и вернули в кровеносное русло пациентки часть собственной крови, дополнили ее компонентами донорской, инфузионными растворами и лекарствами для поддержания давления. Это не дало развиться шоку и стабилизировало состояние женщины.

После операции, которая прошла успешно, женщина осталась на лечение в стационаре. Сейчас она выписана домой и уже вернулась к привычной жизни.

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