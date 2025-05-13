Женщине с тромбозом вен помогли родить в больнице в Орехово-Зуеве

В сосудистый центр Орехово-Зуевской больницы доставили 34-летнюю женщину на 38-й неделе беременности. У нее был тромбоз вен малого таза и ног — опасное состояние, которое могло привести к смертельным осложнениям. Ситуацию усугубляло сдавливание крупных вен, что сильно увеличивало риск для жизни.

Врачи поняли, что рожать обычным способом нельзя — при родах тромб мог оторваться и вызвать мгновенную смерть. Поэтому пациентку перевели в рентгеноперационную, где можно было обеспечить контроль за каждым этапом.

«Родоразрешение и работа рентгенваскулярных хирургов начались одновременно. Со стороны хирургов были приняты меры для профилактики кровотечения, которое могло сильно осложнить ситуацию. И одновременно с началом кесарева сечения они приступили к имплантации „Кава-фильтра“ — специального приспособления, которое устанавливается в нижнюю полую вену», — прокомментировал заведующий региональным сосудистым центром Дмитрий Тютьнев.

Для безопасных родов собралась большая команда: рентгенохирурги, акушеры, неонатологи, анестезиологи — всего восемь врачей и четыре медсестры, включая специалистов из областного перинатального центра. Операция длилась час и прошла успешно. Уже на следующий день пациентку перевели в гинекологическое отделение. Сейчас и мама, и малыш чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.