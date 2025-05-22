Женщине с тромбозом глубоких вен помогли родить в перинатальном центре в Видном

При постановке на учет по беременности у 32-летней жительницы Наро-Фоминска обнаружили тромбоз глубоких вен ног. Недуг пытались лечить медикаментозно, однако потом пациентку прооперировали и стали наблюдать в Видновском перинатальном центре до момента родов.

«Один раз лежала на сохранении в 16 недель, потому что у меня случилось кровотечение. Врачи отделения патологии беременности, очень помогли, поддержали, потом приехала на плановую госпитализацию перед самыми родами. Впечатление очень хорошее, не зря центр специализируется на тромбозах, врастании плаценты», — отметила пациентка.

Женщина родила мальчика весом 3,21 килограмма и ростом 50 сантиметров. Ребенок появился на свет естественным путем и без особых проблем, отметили в подмосковном Минздраве.

Для роженицы это второй ребенок. Дома ее ждет четырехлетняя дочка Юля. Новорожденного мальчика назвали Юрой.

В ведомстве напомнили, что в Видновском перинатальном центре помогают будущим мамам из Москвы и Подмосковья с тяжелыми патологиями и проблемами здоровья.

Получить консультацию у специалистов могут женщины и из других регионов и стран Ближнего Зарубежья. Запись доступна после прикрепления к женской консультации учреждения.