Женщине с тяжелыми ожогами восстановили подвижность шеи в Пушкинской больнице

Врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. начали проводить пластические операции. В стационаре № 2 реконструктивно-восстановительное вмешательство успешно перенесла женщина с серьезным термическим ожогом шеи и груди.

Антонина Яковлевна более двух лет назад обожглась во время приготовления пищи. Она оступилась и случайно выплеснула воду в сковороду, где находилось разогретое масло, которое мгновенно вспыхнуло.

«Шок, боль, состояние близкое к критическому, по скорой помощи меня доставили в ожоговый центр, где оказали первую неотложную помощь, там я пробыла около 10 дней», — рассказала пациентка.

Она получила ожог 50% кожного покрова, а процесс лечения и реабилитации усугублялся уже имеющимися заболеваниями. После заживления ткани на шее перестали быть эластичными, что не позволяло женщине поднимать голову.

О возможности лечения в стационаре Пушкинской больницы Антонина Яковлевна узнала случайно.

«Я уже и не верила, что смогу вернуться к более-менее полноценной жизни, но здесь меня обнадежили… Прошло чуть больше месяца после моего первого визита в отделение: подготовили к операции, провели ее, сейчас восстанавливаюсь потихоньку, из стационара уже выписалась, но регулярно прихожу на процедуры», — отметила она.

Пластический хирург Александра Кузьмина пояснила, что они с коллегами изучили историю болезни и решили провести операцию, чтобы устранить контрактуру шеи. После вмешательства за состоянием пациентки наблюдали специалисты разных направлений.

«Несомненным преимуществом является наш многофункциональный стационар и командная работа, что позволило качественно провести лечение, которое прошло без возможных осложнений», — уточнила врач.