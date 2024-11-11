Женщине с тяжелыми болезнями помогли выносить и родить ребенка в МОНИИАГ

Женщину 40 лет направили на ведение беременности в Московский областной НИИ акушерства и гинекологии из-за множества тяжелых патологий. Годом ранее у нее выявили цирроз печени, варикозное расширение вен пищевода, увеличение селезенки, скопление жидкости в брюшной полости, повышение давления и другие заболевания.

«Мы начали наблюдать пациентку на сроке 14-15 недель. Беременность протекала на фоне тяжелой анемии и угрозы кровотечения. Женщина неоднократно проходила у нас стационарное лечение», — рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Врачам удалось продлить беременность пациентки до нужного срока. В итоге после операции кесарева сечения у женщины родился доношенный ребенок без пороков развития. Мальчик весом 2990 граммов и ростом 48 сантиметров получил восемь и девять баллов по шкале Апгар, что говорит о его хорошем здоровье.

Сейчас мама с сыном уже дома. Женщина продолжит наблюдение у гепатолога и хирурга.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона, который прошел в сентябре.