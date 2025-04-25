Женщине с нарушениями сердцебиения помогли выносить и родить ребенка в МОНИИАГ

Женщине с учащенным сердцебиением и неполной блокадой проводящих путей сердца помогли выносить и родить ребенка. Пациентка поступила в МОНИИАГ на 33 неделе. Благодаря врачам беременность удалось продлить еще на четыре. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

На повышенное давление женщина жаловалась с первого триместра беременности. По словам врачей, в ее случае нельзя было применять антиаритмическую терапию, она бы только усугубила проблемы.

«После тщательного обследования и консультации с врачами-гинекологами было принято решение о пролонгировании беременности в условиях стационара. Пациентке назначили терапию для улучшения обменных процессов в сердце», — рассказал кардиолог МОНИИАГ Сергей Мравян.

Лечением частоту сердечных сокращений удалось снизить, а беременность сохранить до 37 недели. Однако у пациентки повторно возникло критически высокое сердцебиение. Оно достигало до 240 ударов в минуту, из-за чего врачи экстренно назначили операцию кесарева сечения.

У женщины родился здоровый мальчик весом 2450 граммов и ростом 43 сантиметра. Давление после родов восстановилось самостоятельно.

На данный момент женщина хорошо себя чувствует, но ей предстоит лечение у кардиолога в дальнейшем.

В Минздраве Подмосковья напоминают, что в регионе действует система родовспоможения. Узнать подробнее о ней можно на сайте «Стань мамой в Подмосковье» или по телефону колл-центра 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8.00 до 20.00.