Женщине с крупноплодной беременностью помогли родить в Ногинске

Женщина с крупноплодной беременностью родила пятикилограммового ребенка в Ногинском роддоме. На притяжение всего срока ее наблюдали специалисты.

При крупном плоде весом более пяти килограммов врачи рекомендуют кесарево сечение. Такую операцию провели пациентке в Ногинске, в результате чего она родила здорового ребенка.

«На свет появился здоровый мальчик весом 5,2 килограмма и ростом 60 сантиметров. Для женщины это были первые роды. Они прошли благополучно», — сказала заведующая обсервационным акушерским отделением Ногинской больницы Сирануш Никогосян.

Жителям напомнили, что в Подмосковье работает интернет-портал для будущих мам. На нем размещена вся важная информация о системе родовспоможения.

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