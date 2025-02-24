Женщине с крупноплодной беременностью помогли родить в Ногинске

В Ногинском родильном доме появился на свет мальчик весом более пяти килограммов. Для 40-летней женщины этот ребенок стал четвертым.
Врачи осмотрели поступившую пациентку и приняли решение о проведении естественных родов. Вес появившегося на свет младенца достиг 5142 граммов, а рост — 63 сантиметров.
«Примечательно, что все предыдущие дети – также мальчики тоже рождались довольно крупными: 4200, 4300 граммов. Однако, новорожденный малыш — настоящий богатырь», — отметила заведующая обсервационного акушерского отделения Ногинской больницы Сирануш Никогосян.
Мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Их уже выписали из роддома.
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